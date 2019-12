Panorama du forum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un forum a eu lieu le 17 décembre à Hanoï, dans le but de partager des expériences liées à l’assistance des femmes issues de minorités ethniques dans l’autonomisation économique via l’application des technologies de la 4e révolution industrielle.

Cet événement a été organisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Lors du forum, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Le Van Thanh, a déclaré qu’en 2019, le PNUD avait accordé des assistances techniques aux provinces de Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre) et de Bac Kan (Nord) pour mettre en œuvre un projet intitulé « Autonomisation économique des femmes issues de minorités ethniques via l’application des technologies de la 4e révolution industrielle ». Grâce à ce projet, 784 personnes, dont la majorité étaient des femmes issues de minorités ethniques, avaient pu développer des activités économiques grâce à l’application des technologies de l’information, et puis, sortir de la pauvreté.

Le vice-ministre Le Van Thanh a indiqué que les résultats et les expériences partagés lors du forum seraient utiles pour d’autres localités, ainsi que pour son ministère dans la conception et la mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté dans les temps à venir.

Lors du forum, les participants du projet ont analysé les résultats, les difficultés et les enseignements tirés lors de sa mise en œuvre, afin d’avancer des mesures pour une réalisation dans d’autres provinces telles que Lao Cai, Son La, Ha Giang, Hoa Binh, Da Nang et Kon Tum…

Le Vietnam a réalisé de grandes avancées dans la réduction de la pauvreté multidimensionnelle. Environ 6 millions de personnes sont sorties de la pauvreté entre 2012 et 2016. -VNA