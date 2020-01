Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), en décembre 2019, plus de 33.150 véhicules de tous types ont été vendus, soit une hausse de 11% par rapport à la même période de 2018.

Alors, pour toute l’année 2019, la VAMA a vendu plus de 320.300 véhicules, une hausse annuelle de 12%. Les ventes de voitures de tourisme ont connu une hausse de 20%, de voitures commerciales, une baisse de 5,6% et de véhicules utilitaires, une baisse de 27%.

TC Motor du groupe Thanh Cong (qui n’est pas membre de la VAMA), à elle seule, a commercialisé en 2019 plus de 79.560 véhicules de toutes catégories, dont 8.760 unités pour décembre.

Alors, au total 400.000 véhicules ont été vendus.

Selon les experts, en 2020, le marché d’automobile continue de maintenir sa croissance de 10%-20%, en raison de la demande croissante. Les entreprises poursuivront les programmes de promotion et sortiront de nouveaux types de véhicules.

En outre, un certain nombre de conditions de production, d'assemblage et d'importation automobile mentionnées dans le décret 116/2017 / ND-CP rendu public le 17 octobre 2017 seront supprimés et modifiés pour créer des conditions favorables, réduire les procédures et les dépenses pour les entreprises, aidant ainsi le marché automobile vietnamien à se développer. - VNA