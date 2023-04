NDes enfants autistes ont le droit de bénéficier des soins et le traitement modernes selon la méthode scientifique et professionnelle. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - Avec environ un million de personnes atteintes d’autisme au Vietnam, une politique nationale visant à leur permettre de mieux s’adapter au milieu scolaire et à la vie quotidienne semble indispensable.

Aujourd’hui, il est difficile de connaître le nombre exact de personnes autistes au Vietnam. Selon les statistiques datant de janvier 2019, le Vietnam dénombre 6,2 millions de handicapés âgés de 2 ans et plus, dont un million de personnes autistes. Le taux d’enfants autistes est estimé à 1% des enfants au total. Le besoin des familles est élevé, alors que la formation des psychologues et d’intervenants spécialisés est insuffisante.

Selon la vice-présidente du Réseau vietnamien de l’autisme, Trân Thi Hoa Mai, la plupart d’enfants autistes au Vietnam ne sont pas systématiquement évalués par des outils de dépistage appropriés. Ce n’est que lorsque les symptômes sont clairs que les enfants se font diagnostiquer dans les établissements médicaux. Dans ce cas, il faut du temps aux parents pour accepter la situation d’autisme. Ainsi, certains cas ratent la période d’or, c’est-à-dire le meilleur moment pour une intervention spécifique auprès des enfants.

Une intervention pour les enfants autistes

Les interventions psychologiques et éducatives à l’égard des enfants se déroulent au sein des institutions publiques et privées. C’est un service payant. Problème, dans les régions et zones reculées, des centres ou établissements de traitement cherchent à tirer profit des soins d’enfants handicapés et autistes. Et, malgré des exigences et des contrôles sur le personnel, les infrastructures, les conditions requises et la prise en charge des cas autistes, certains enfants peuvent être victimes de méthodes non scientifiques de ces faux centres.

D’après Mme Mai, il est important d’avoir accès à des renseignements sur l’intervention et les soins pour un enfant autiste sur le portail électronique afin d’aider les parents à y voir clair et surmonter les difficultés. Par ailleurs, la mise en place de modèles d’éducation spécifiques et la formation professionnelle des intervenants ou des agents est indispensable.

Nécessité d’une politique à l’échelle nationale

Selon le Professeur, docteur et ancien directeur de l’hôpital nationale de pédiatrie Nguyên Thanh Liêm, une politique nationale est nécessaire pour mettre en place un soutien et des traitements pour les personnes atteintes d’autisme.

Le Docteur Nguyên Hôi Loan, chef de la section des affaires sociales de l’Université des sciences sociales et humaine de Hanoï, insiste aussi sur le fait que, outre les efforts des parents, les enfants autistes au Vietnam doivent bénéficier de programmes de soin gratuits et modernes.

La vice-chef du Bureau des affaires sociales du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Trân Thi Lan a fait savoir que la politique de soutien des enfants autistes se concentre sur des solutions concrètes comme l’établissement d’un cadre juridique autour de la protection de ce groupe vulnérable, la détection et le dépistage précoce des symptômes d’autisme chez les enfants, la recherche et la rédaction de documents à fournir aux familles, ainsi que le renforcement de la formation des enseignants et des agents en éducation spécialisée dans les universités.-CVN/VNA