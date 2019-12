Les raisins d’Australie. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Six producteurs de la région de Sunraysia, responsables d'environ 99% des exportations de raisin de table, ainsi que le Pdg de l’Association des racines d’Australie et une équipe d'Austrade, seront à Hô Chi Minh-Ville le 3 décembre et Hanoï le 4 décembre 2019 pour lancer leur produit haut-de-gamme.



Organisée dans le cadre du programme Taste Australia de Hort Innovation, cette prochaine activité commerciale vise à consolider les relations commerciales existantes et à développer de nouveaux partenariats.



Justine Coates, directrice générale du commerce internationale de Hort Innovation, a déclaré que le Vietnam était actuellement le quatrième importateur de raisins australiens.



"Le Vietnam est l’un des pays exportateurs clé pour l'Australie, et l'industrie australienne du raisin a travaillé dur pour éduquer et promouvoir les raisins australiens auprès des consommateurs vietnamiens", a-t-elle déclaré.



"Les exportations australiennes au cours de la dernière année ont augmenté de 33%, tandis que les exportations vers le Vietnam ont grimpé de 81%". "En regardant le tableau des prévisions pour 2020, les cépages principaux exportés vers le Vietnam sont le Thompson et le Crimson sans pépins. Ils ont augmenté leurs volumes de production de 7,4 et 6,6%. À l'avenir, les prévisions au Vietnam au cours des 10 prochaines années se développeront considérablement".



Jeff Scott, PDG de l’Association des racines d’Australie, a déclaré que plusieurs nouvelles variétés seraient exportées cette année, telles que : Sweet Surrender, Ivory Sans pépins, Sweet Nectar, Magenta, Sweet Globe, Sweet Celebration et Luisco sans pépins.



"De nombreux producteurs ont planté de nouvelles variétés en grande quantité sous des licences commerciales et ont commencé à exporter", a-t-il souligné. "Si une variété réussit ou si la demande des pays importateurs est forte, des plantations supplémentaires seront effectuées pour satisfaire la demande".



Jeff Scott a déclaré que Thompson Seedless et Crimson Seedless seraient toujours les principales variétés exportées par l'Australie. "Les variétés les plus recherchées en Australie par les pays importateurs - Thompson sans pépins, devraient augmenter de 30% à 76.000 tonnes et Crimson sans pépins devrait passer de 70% à 122.000 tonnes. En tant qu'industrie, nous assistons à une croissance annuelle des exportations de raisin, ce qui est très satisfaisant pour les producteurs".



Jeff Scott présentera une mise à jour de l'industrie au cours des activités commerciales au Vietnam, fournissant aux principales parties prenantes un aperçu saisonnier des prévisions de récolte pour 2020 et du rendement des cultures pour les 5 à 10 prochaines années.



Il traitera également des nouvelles normes de qualité et de sécurité et soulignera les avantages de l'irradiation phytosanitaire ou de la technologie à rayons X utilisée comme traitement post-récolte du raisin.



"Les agriculteurs australiens ont mis en place des systèmes de traçabilité stricts et tous les producteurs sont tenus de suivre une formation poussée pour être agréés afin d’exporter", a-t-il exprimé. "L'irradiation phytosanitaire dure deux heures et comprend une onde d'énergie comme la lumière ou le son. Il est exempt de produits chimiques et de chaleur, respecte la chaîne du froid et, surtout, ne laisse aucun résidu chimique ou radioactif".



Jeff Scott a déclaré que le traitement était tellement rapide et non invasif qu'il permettait un fret aérien immédiat. "Cela signifie que les raisins australiens pourraient être présents sur le marché vietnamien dans les 2-3 jours suivant la récolte, ce qui allonge la durée de conservation des raisins", a-t-il déclaré.-CVN/VNA