Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce organise en ligne le 31 mai et le 1er juin une conférence d'échanges commerciaux reliant les entreprises vietnamiennes et lettones.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai a souligné que les sessions d'échanges commerciaux après cette conférence contribueraient à promouvoir les activités d’import-export entre le Vietnam et la Lettonie.

De son côté, Edmunds Valantis, secrétaire d'État du ministère letton de l'Économie a reconnu le fort développement de l'amitié et de la coopération multiformes entre les deux pays ces dernières années, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'ameublement, du textile-habillement, de la chaussure...

Selon Phan Dang Duong, ambassadeur du Vietnam en Suède et en Lettonie, la Lettonie est le plus grand partenaire économique du Vietnam parmi les trois pays baltes, et le Vietnam est le plus grand partenaire de la Lettonie dans l'ASEAN.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la Lettonie dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et de la formation, de l'emploi et du tourisme.

Pour sa part, le directeur de Vietrade, Vu Ba Phu a espéré accueillir des délégations commerciales lettonnes au Vietnam pour sonder le marché et rechercher des opportunités de coopération, notamment dans la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et l'ameublement.

En 2021, le chiffre d'affaires des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Lettonie a atteint 240,7 millions de dollars, en hausse de 2% par rapport à 2020. Au cours du premier trimestre 2022, ce chiffre a atteint 66,7 millions de dollars.

Le Vietnam exporte vers la Lettonie produits aquatiques, noix de cajou, café, poivre, produits en plastique, en bambou et en rotin, bois et produits en bois, textile-habillement et chaussures... et en importe produits en caoutchouc, coton, tissus, matières premières du textile-habillement, machines-outils et produits pharmaceutiques.- VNA