Les touristes visitent le complexe décotourisme de Tràng An, à Ninh Binh (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La période d'exemption de visa pour les étrangers entrant au Vietnam sera probablement prolongée de 15 à 30 jours, selon un projet de directive du Premier ministre Pham Minh Chinh sur l'attraction des touristes internationaux au Vietnam.

En vertu du projet de directive préparé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de la Police se coordonnera avec les ministères, agences et localités concernés pour prolonger la période d'exemption de visa pour les citoyens des pays éligibles à la politique d'exemption de visa du Vietnam.

De plus, des visas électroniques seront délivrés aux citoyens venants des pays les plus importants pour le tourisme vietnamien. Il a également été proposé au ministère de la Police d'améliorer le processus et les procédures de délivrance des visas électroniques, notamment grâce aux nouvelles technologies. Les procédures d'immigration et de dédouanement aux frontières et aux aéroports devraient aussi être facilitées, créant ainsi les conditions les plus favorables possibles pour les voyageurs internationaux se rendant au Vietnam.

Le projet prévoit également des tâches spécifiques pour d'autres ministères et localités. En particulier, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devrait améliorer la compétitivité touristique du pays, restructurer les activités touristiques pour répondre aux tendances mondiales et développer des produits touristiques de haute qualité, diversifiés, spéciaux et à haute valeur ajoutée. Le ministère améliorera la qualité de la main-d'œuvre touristique locale afin qu'elle puisse répondre aux normes internationales.

Entre-temps, le ministère des Affaires étrangères devra étudier et proposer de modifier la loi de 2017 sur les missions de représentation à l'étranger du Vietnam et d'autres documents juridiques connexes afin de faciliter la création de bureaux de promotion du tourisme du Vietnam à l'étranger pour soutenir le développement du tourisme.

Les politiques de visa actuelles du Vietnam sont considérées comme moins conviviales que celles des autres pays de la région de l'Asie du Sud-Est.

Par conséquent, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé la révision et la modification des politiques relatives aux visas afin de créer des conditions favorables pour les touristes internationaux.

Les touristes étrangers à la ville de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).

Le Vietnam a rouvert ses portes aux voyageurs étrangers en mars de l'année dernière, plus tôt que de nombreux autres pays de la région. Le secteur touristique local s'est redressé, mais les résultats n'ont pas totalement été à la hauteur des attentes. Le nombre de touristes internationaux de l'année dernière n'a atteint que 70% de l'objectif. Le pays s’est fixé l’objectif de 110 millions de touristes, cette année, dont 8 millions de voyageurs internationaux.

Opinion des experts

"Nous avons mené une enquête dans un certain nombre de localités telles que Dà Nang, Quang Nam et Ninh Binh sur le développement du tourisme. Les voyagistes et les autorités locales ont formulé deux recommandations importantes : prolonger la période d'exemption de visa de 15 à 30 jours et augmenter le nombre de pays dispensés de visa. Selon nous, ces propositions sont tout à fait en phase avec les besoins, les réalités et les tendances des pays du monde entier", a indiqué Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale.

Pour sa part, Pham Ngoc Thuy, directeur du Service du tourisme de Quang Ninh, a fait savoir que non seulement Quang Ninh, mais de nombreuses autres localités et associations ont suggéré à plusieurs reprises qu'il était nécessaire d'envisager d'augmenter la période d'exemption de visa pour les touristes étrangers.

De nombreux touristes souhaitent se rendre dans différents endroits, mais 15 jours ne suffisent pas. Par conséquent, l'augmentation du délai à 30 jours est nécessaire. Les touristes auront plus de temps pour voyager, ce qui contribuera à favoriser le développement du tourisme local.

Selon un responsable du ministère de la Police, cet établissement est également d'accord avec ce plan. Il a affirmé que si la loi est modifiée pour permettre l'augmentation de la période d'exemption de visa, cela aura un impact positif et permettra une meilleure compétitivité du tourisme vietnamien par rapport aux autres pays de l'ASEAN. -CVN/VNA