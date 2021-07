Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - La Malaisie a enregistré ces jours-ci une augmentation drastique des nouveaux cas de COVID-19 et le chiffre réel pourrait être entre quatre et cinq fois plus élevé que celui publié, a estimé l'ancien secrétaire général du ministère de la Santé de la Malaisie, Lockman Hakim.

Le 11 juillet, la Malaisie a signalé 9.105 nouvelles infections au COVID-19, un chiffre qui représentait le deuxième taux le plus élevé depuis la propagation de cette épidémie dans le pays et c'est le troisième jour consécutif qu'il a connu plus de 9.000 ca par jour.

Le vice-Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a déclaré que la priorité actuel du pays était de sauver la vie de ceux qui ont été et seront infectés par le COVID-19.

Le même jour, l’Indonésie a enregistré 36.197 nouveaux cas de COVID-19 et 1.007 décès au cours des 24 heures. Au 11 juillet, ce pays a signalé un total de 2.527.20 infections et 66.464 décès.

La Thaïlande a enregistré 9.539 nouveaux cas de COVID-19 et 86 décès, portant le nombre total d'infections dans ce pays à 336.371 et 2.711 décès.

Ce pays prépare actuellement 7.000 lits dans des zones inutilisées dans deux de ses principaux aéroports internationaux, que sont Suvarnabhumi et Don Mueang, à Bangkok, comme hôpitals de campagne, dans un contexte d'augmentation rapide des infections au COVID-19.

Toujours au 11 juillet, le ministère de la Santé du Laos a signalé 89 nouvelles infections au COVID-19 au cours des 24 heures, portant le nombre total d'infections dans ce pays à 2.719 cas et 3 décès.

Face à la propagation de la pandémie, le gouvernement lao a strictement renforcé les mesures de contrôle des activités d'entrée et de sortie du pays et dans les zones de quarantaine.

Le même jour, le ministère de la Santé du Cambodge a signalé 981 nouvelles infections au COVID-19 et 21 décès au cours des 24 heures, portant le nombre total d'infections dans ce pays à près de 61.000 cas et 902 décès. -VNA