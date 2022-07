Hanoi (VNA) – Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que l’inflation au Vietnam cette année serait d’environ 3,9%, soit toujours en dessous de l’objectif de contrôle du gouvernement de moins de 4%.

Des consommateurs dans un supermarché. Photo: VNA

Le FMI vient de publier son rapport sur l’économie vietnamienne, suite à la consultation annuelle entre le Conseil d’administration du FMI et le gouvernement. Selon l’évaluation de cette organisation monétaire, les politiques prudentes du Vietnam pendant la pandémie ont contribué à maintenir une période de forte croissance, des prix stables et une faible dette publique. Le PIB devrait croître de 6% et l’inflation serait de 3,9% cette année."Malgré la récente hausse de l’inflation, due à la hausse des prix des matières premières et aux ruptures d’approvisionnement, ce chiffre reste assez bas par rapport au plafond fixé par la Banque d’État. La raison en est que l’activité économique n’a pas complètement repris, les approvisionnements alimentaires sont relativement stables et les prix restent sous contrôle », indique le rapport.Ce commentaire coïncide également avec l’évaluation de la Banque mondiale (BM) dans son rapport mis à jour sur la situation macroéconomique du Vietnam en juin 2022. La BM a évalué que l’inflation du Vietnam a légèrement augmenté mais reste nettement inférieure à l’objectif de contrôle inférieur à 4% du gouvernement. La flambée des prix des carburants est le principal moteur de l’inflation. Les prix des denrées alimentaires ont également tendance à augmenter, mais légèrement.Le 6 juillet, HSBC a également prévu que l’inflation au Vietnam serait en moyenne de 3,5 % cette année. Cependant, ce chiffre peut dépasser le plafond de 4% à un moment donné, nécessitant une normalisation de la politique monétaire.Dans le contexte d’inflation rampante à l’échelle mondiale, l’indice des prix à la consommation (IPC) au Vietnam a augmenté assez peu. En moyenne au cours des 6 premiers mois, l’IPC a augmenté de 2,44% en rythme annuel, l’inflation de base de 1,25%.Cependant, le FMI souligne toujours que le Vietnam doit mettre en œuvre une politique monétaire flexible et prudente contre les risques d’inflation. Si les prix des denrées alimentaires et l’inflation de base grimpent en flèche, l’inflation devrait emboîter le pas, faisant pression sur le revenu réel et les dépenses des ménages.Dans le rapport, le FMI a également hautement apprécié les politiques du Vietnam visant à réduire l’impact économique du Covid-19. "L’impressionnante campagne de vaccination a soutenu la transition de la politique du "zéro Covid" à celle de "vivre avec la pandémie". Les politiques de soutien ont également atténué l’impact du Covid-19. Le gouvernement a réussi à maintenir la stabilité financière", indique le rapport.Le FMI se félicite du programme de relance et de développement économiques (PRD) que le Vietnam met en œuvre, soulignant l’importance de la définition d’objectifs, de dépenses efficaces et d’une mise en œuvre persistante.Le Vietnam devrait également continuer à promouvoir l’investissement privé national et à renforcer la sécurité sociale. Les mesures récentes en matière de flexibilité du taux de change et de modernisation de la politique monétaire sont également très appréciées par le FMI.En outre, selon FMI, la priorité actuelle des décideurs politiques est de combler le déficit de compétences des travailleurs, d’encourager la transformation numérique et d’assurer des conditions de concurrence équitables, en particulier avec les PME. Cela nécessitera des réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires, accroître la productivité et stimuler le potentiel de croissance. – CPV/VNA