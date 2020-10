Des volontaires plantent des arbres dans le district d'Ung Hoa à Hanoï. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Environ 4.000 arbres viennent de planter dans les districts de Chuong My et de Quôc Oai (banlieue de Hanoï) à l’initiative du centre Green Vietnam Biodiversity Conservation (GreenViet). L’objectif est d’améliorer la qualité de l'air dans la capitale.La campagne fait partie du projet "One Million Trees" lancé en 2019 par le centre GreenViet avec un soutien financier et technique du comité d'organisation du tournoi de courses publiques UpRace, du Service forestier du Département américain de l'Agriculture et d'autres donateurs.Près de 2.500 arbres seront plantés dans la commune de Doi Binh. Le projet continuera dans les districts de Chuong My et de Quôc Oai pour atteindre l'objectif de planter 4.000 arbres dans la capitale ce mois-ci.Dans l'avenir, GreenViet et ses partenaires à Dà Nang et dans des localités des hauts plateaux du Centre mèneront des programmes pour aider les autorités locales à sensibiliser la population aux politiques de préservation de la biodiversité. - CVN/VNA