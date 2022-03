Hanoi (VNA) – Au moment où le Vietnam s’ouvre au tourisme international, l’arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoi, se concentre sur la construction de son propre image, en affirmant ses valeurs culturelles traditionnelles pour relancer le tourisme.

La tour de la Tortue au cœur du lac Hoàn Kiêm. Photo: VNA

Du lac de l’Épée restituée aux temples Ngoc Son et Bach Ma, au Vieux quartier de Hanoi, en passant par l’Opéra de Hanoi, le Musée d’histoire du Vietnam et le cathédrale Saint-Joseph de Hanoi, l’arrondissement de Hoàn Kiêm et ses environs constituent un miroir de l’histoire du Vietnam.Des noms de rue, des temples, des maisons, même des arbres évoquent le passé lointain et récent de la capitale. Pour les Hanoiens, le lac de l’Épée restituée représente un millénaire d’histoire, d’âme et de sentiments. Ce lac en plein centre de la ville, avec son paysage calme et luxuriant, est un véritable miracle de poésie qui rend Hanoi unique aux yeux des touristes et en fait un lieu particulièrement attachant.Le Vieux quartier de Hanoi, situé au centre de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, est un haut lieu du tourisme de par son authenticité. Les 36 rues et corporations du Vieux quartier et ses maisons aux toitures de tuiles reflètent de nombreuses valeurs culturelles tout en témoignant d’un mode de vie élégant et la civilisation millénaire des Hanoïens.Quand la nuit étale son noir manteau scintillant, les visiteurs peuvent s’adonner au shopping, profiter de la musique, déguster des spécialités gastronomiques que l’on trouve nulle part ailleurs, ou tout simplement passer de bons moments entre amis.