Photo: tphcm.chinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Du début de l'année au 15 mars 2023, le commerce extérieur du pays s’est établi à près de 123 milliards de dollars, avec une balance commerciale excédentaire de près de 3 milliards.

Selon le Département général des Douanes, du début de l'année au 15 mars 2023, le commerce extérieur du pays s’est établi à 122,94 milliards de dollars, en baisse de 13% par rapport à la même période de 2022.



Les exportations ont atteint près de 63 milliards de dollars, et les importations, 60 milliards, soit une balance commerciale excédentaire de près de 3 milliards de dollars.



Au cours de la première moitié de mars, le commerce extérieur a atteint 27,15 milliards de dollars, en baisse de 11% en un an, avec 13,33 milliards d'exportations (-13%).



Du 1er au 15 mars, quatre produits ont enregistré un chiffre d'affaires à l’export d’au moins 1 milliard de dollars. En tête les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 2,22 milliards de dollars; puis les téléphones et accessoires, 1,75 milliards de dollars; les machines-outils et pièces de rechange, 1,57 milliard; le textile, 1,23 milliard.



Les importations de la première quinzaine de mars ont quant à elles atteint 13,82 milliards de dollars, en recul de 9 %. -CPV/VNA