Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) – Le projet de développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture de riz de qualité et à faibles émissions pour une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030 est en cours d'élaboration et devrait créer une percée dans la réorganisation de la production industrielle des produits rizicoles, améliorer la valeur ajoutée tout au long de la chaîne, augmenter les revenus des agriculteurs, garantir un développement durable dans le contexte de changement climatique croissant et contribuer à la croissance verte.

La réorganisation de la production nécessite la participation de groupes coopératifs, des coopératives et la connexion avec des entreprises. Par conséquent, le partenariat public-privé (PPP) joue un rôle très important.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Trân Thanh Nam, a déclaré que les agriculteurs du delta du Mékong cultivent du riz de haute qualité depuis de nombreuses années. Ce projet se concentrera sur les processus de production qui réduisent les coûts pour les agriculteurs. En particulier, la culture de riz de qualité et à faibles émissions contribuera à porter à une nouvelle hauteur la marque du riz vietnamien, devant la tendance actuelle de consommation verte dans le monde.

Selon Lê Thanh Tung, directeur adjoint du Département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le projet de développement durable d'un million d'hectares de rizières de qualité et à faibles émissions pour une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030 sera mis en œuvre à partir de 2024.



Le projet vise à réduire les coûts de production, à augmenter les prix de vente et aussi les profits. Selon les estimations, à l'échelle d'un million d'hectares de riz dans des zones de culture spécialisées, les bénéfices augmenteraient de plus de 16 000 milliards de dôngs (656 millions de dollars) par rapport à la culture avec les techniques traditionnelles.

Concrètement, dès la récolte hiver-printemps 2023-2024, la superficie sera de 180 000 hectares et portera à 300 000 - 500 000 hectares en 2025 et atteindra un million d'hectares vers 2030.

En vue d’y parvenir, la mobilisation des éléments de la chaîne de valeur par le biais de programmes de PPP est une priorité absolue. Il faut aussi accélérer l'application des avancées techniques agricoles dans la culture pour résoudre les difficultés des agriculteurs, dans le but d'établir une chaîne de production durable et responsable.

La mise en place du groupe de PPP sur le riz au Vietnam contribue à la production rizicole durable et à travers les activités de recherche, de promotion du commerce et de coopération public-privé promeut les technologies agricoles pour soutenir les activités de l’industrie rizicole.

Photo d'illustration : VNA



Considérant le projet comme une excellente opportunité pour repositionner l'industrie rizicole du Vietnam, Lê Quôc Thanh, directeur du Centre national de vulgarisation agricole, espère que le secteur privé, les entreprises et les producteurs directs participeront au projet. Promouvoir l'attraction les investissements sous forme de PPP constituera une solution positive pour soutenir le projet, a-t-il indiqué.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Trân Thanh Nam a souligné que le PPP visait à mobiliser la participation des organisations, des entreprises, des coopératives, des agriculteurs... Le principal enjeu est de relier les entreprises, l’État et les agriculteurs pour créer une chaîne de valeur. L’État a pour rôle de construire un mécanisme permettant de créer des liens et de construire des chaînes de valeur entre agriculteurs et entreprises, a-t-il dit.

Les liens dans l'industrie du riz n'ont atteint qu'environ 20 %. Les entreprises et les coopératives doivent collaborer et s'associer pour améliorer la qualité et construire une chaîne de valeur durable. -VNA