Le séminaire thématique sur l’attraction des touristes généreux pour de longs séjours. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Dans le cadre du Forum du secteur économique privé du Vietnam 2019, un séminaire thématique sur l’attraction des touristes généreux pour de longs séjours a eu lieu jeudi matin 2 mai à Hanoi.



Ngo Van Tuan, chef adjoint de la Commission de l'économie du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné que 99% des entreprises spécialisées dans le tourisme au Vietnam étaient privées et qu’elles étaient principalement des petites et moyennes entreprises avec des capitaux, des ressources humaines et des expériences en gestion limités.



Devant cette situation, le Bureau politique du PCV a publié la Résolution N°08/NQ-TW sur le développement du tourisme afin d’en faire un secteur économique clé. Objectif : de 17 à 20 millions de visiteurs étrangers et 82 millions de touristes nationaux d'ici 2020, pour un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars, outre 4 millions d'emplois.



Selon des statistiques, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam augmente rapidement. Cependant, le nombre total de touristes internationaux au Vietnam en 2018 (près de 15,5 millions) est toujours faible par rapport à d’autres pays de la région, comme la Thaïlande (38 millions), la Malaisie (25 millions), Singapour (18,5 millions) et l'Indonésie (15,8 millions). Les clients dépensent modestement. Le nombre de touristes dont les dépenses sont élevées a tendance à diminuer par rapport à 2015.



La solution consiste à diversifier les produits touristiques et à améliorer leur qualité; à promouvoir la villégiature, les voyages d’affaires, les voyages hautement personnalisés; à accorder plus d’attention aux touristes avec des dépenses élevées tels que les Japonais, les Américains, les touristes des pays nordiques, les Chinois, les Sud-Coréens… Parallèlement, il faudrait faciliter les conditions d’octroi de visa et développer le tourisme de croisière. -VNA