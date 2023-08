Tran Quang Huy, directeur du département des marchés d'Asie-Afrique, ministère de l'Industrie et du Commerce, lors de l'événement. Photo: journal Tin Tuc (Nouvelles)



Hanoï (VNA) - Un atelier sur le potentiel de coopération entre le Vietnam et les Emirats arabes unis (EAU) dans le domaine de la logistique a eu lieu le 14 août à Hanoï.



Cet atelier a été organisé par le World Logistics Passport (WLP - Passeport Logistique Mondial) en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce.



L'événement a eu lieu dans le contexte où les deux pays organisent de nombreuses activités significatives à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



A cette occasion, les participants de l'atelier ont assisté à la cérémonie de signature d'accords de coopération entre WLP et neuf entreprises du Vietnam.-VNA