Délégués à l'événement. Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - Le 5e atelier du Forum régional de l'ASEAN (ARF) sur l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et d'autres instruments internationaux pour répondre aux défis maritimes émergents, a eu lieu le 9 novembre à Hanoï.



L’événement a été organisé par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les ambassades du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de l'UE.



L’atelier hybride a réuni environ 150 délégués de 27 pays membres de l'ARF, d'organisations internationales et régionales, de missions diplomatiques, d'instituts de recherche...



Les participants ont discuté de la coopération et de la résolution des défis liés à la gestion marine dans la région, sur la base de l'application et de la mise en œuvre de la CNUDM de 1982 et des instruments internationaux connexes.



Dans son discours, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a souligné le rôle extrêmement important de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Selon lui, les pays ne peuvent trouver des solutions aux problèmes maritimes de la région qu’en promouvant la coopération et en respectant et en mettant pleinement en œuvre la CNUDM. Il a souligné que tous les différends et problèmes liés aux mers et aux océans de la région devaient être résolus par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



De son côté, l'ambassadeur du Canada, Shawn Steil, s’est dit préoccupé par les évolutions de la situation en Mer Orientale et a encouragé les activités de coopération internationale.



L'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Tredene Dobson, a souligné l'importance de la CNUDM pour assurer la prospérité, la sécurité et la stabilité communes des Océans Pacifique et Indien.



L'ambassadeur adjoint d'Australie, Mark Tattersall, a souligné la nécessité des efforts conjoints des pays de la région.



Le chef adjoint de la délégation de l'UE au Vietnam a déclaré espérer que les pays concernés approuveraient bientôt un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantielle et efficace, conforme au droit international et prenant en compte les intérêts légitimes des tiers...-VNA