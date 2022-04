Le président par intérim de la FFV, Trân Quôc Tuân, préside une réunion pour réviser les préparatifs pour les épreuves de football masculin et féminin et celles de futsal masculin et féminin des SEA Games 31. Photo: FFV



Hanoi (VNA) – La Fédération de football du Vietnam (FFV) a tenu le 12 avril une réunion pour passer en revue les préparatifs des épreuves de football masculin et féminin et de celles de futsal masculin et féminin des SEA Games 31.

Les participants ont proposé des mesures pour résoudre les problèmes liés à la préparation des lieux d’entraînement et de compétitions, à la logistique, à la sécurité, à la santé des sportifs...

Le président par intérim de la FFV, Trân Quôc Tuân, a souligné la tâche primordiale confiée à la FFV de se coordonner étroitement avec les agences compétentes pour la bonne organisation des épreuves de football et de futsal des SEA Games 31, contribuant ainsi aux succès de cet événement le plus important de la région.

Selon le calendrier des SEA Games 31, les matchs de football masculin se tiendront du 6 au 22 mai. Le stade Thiên Truong accueillera les matchs du groupe B, celui Viêt Tri (Phu Tho) ceux du groupe A, dont l'équipe vietnamienne. Les demi-finales et la finale se dérouleront au stade national de My Dinh à Hanoï.

Stade national de My Dinh à Hanoï. Photo : VNA



Les épreuves de futsal masculin et féminin se dérouleront dans la province de Hà Nam, à 60 km au Sud de Hanoi. Les matchs seront prévus du 10 au 20 mai au palais des sports de la province, considéré comme l’un des plus modernes en Asie du Sud-Est.

Ces SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. -VNA