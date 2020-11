Hanoi (VNA) - Ce mardi matin, l’Assemblée nationale discute de la mise en oeuvre du plan de développement socioéconomique et budgétaire de 2020, des prévisions pour 2021 ou encore de l’application des résolutions prises au cours des cinq dernières années.

Photo :VNA

Les députés vont également discuter du projet de construction des réservoirs de Sông Than et de Ban Mông, respectivement dans les provinces de Ninh Thuân et de Nghê An.

Dans l’après-midi, les députés poursuivront leurs discussions en groupes et écouteront un rapport sur le développement du réseau électrique jusqu’en 2030.

Les législateurs envisageront également de relever Pham Phu Quoc de son poste de député de la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville. - VNA