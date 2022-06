Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'exprime lors d'une séance d'interpellation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre des séances d’interpellation de la 3e session de l’Assemblée nationale, les députés posent aujourd’hui des questions sur le secteur bancaire et les transports.

Ces séances sont retransmises en direct à la radio et à la télévision.

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam et d’autres membres du gouvernement, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême et l'Auditeur général de l'État, devront répondre aux questions et donner des explications sur des sujets relatifs au secteur bancaire.

Le ministre des Transports, Nguyen Van The, montera au créneau pour répondre aux questions sur les transports. Le vice-Premier ministre Le Van Thanh et les ministres du Plan et de l’Investissement; des Finances; de la Construction, l’Inspecteur général du gouvernement et l’Auditeur général d’Etat donneront des explications sur les problèmes soulevés.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh clarifiera également des problèmes et répondra aux questions des députés de l'Assemblée nationale. -VNA