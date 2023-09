Les rameurs vietnamiens obtiennent quatre billets pour la finale de l' ASIAD 2023. Photo : VNA

Zhejiang, 20 septembre (VNA) - Les rameurs vietnamiens ont obtenu des billets pour les finales de quatre des cinq épreuves lors de la première journée de compétition d'aviron des 19es Jeux asiatiques en Chine, le 20 septembre.Dans l'épreuve féminine du quatre sans barreur poids lourd avec deux rames, Bui Thi Thu Hien, Luong Thi Thao, Nguyen Thi Giang et Pham Thi Thao ont terminé troisièmes avec un temps de 7m2s11, derrière la Chine et l'Iran, pour se mériter une place en finale.Dans l'épreuve du huit féminin poids lourd avec barreur, l'équipe vietnamienne a terminé deuxième avec un temps de 6 min 33 s 28, derrière l'équipe hôte, la Chine. Cet événement a vu cinq équipes s'affronter, et toutes se sont qualifiées pour la finale.Dans l'épreuve féminine du quatre poids lourds avec barreur à laquelle seulement six pays ont participé, l'équipe féminine vietnamienne s'est assurée une place en finale en terminant troisième avec un temps de 6'39''89. Ils concourront pour les médailles aux côtés de la Chine et du Japon.Dans l'épreuve féminine de couple poids lourd avec deux rames, Pham Thi Thao et Nguyen Thi Giang ont terminé derrière leurs rivales iraniennes mais ont obtenu une place en finale.À l'exception de l'épreuve masculine en duo sans barreur, les quatre autres épreuves féminines permettent à l'équipe vietnamienne d'aviron de se qualifier pour la finale.- VNA