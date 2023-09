Le tireur Ngo Huu Vuong (4e, droite) décroche la première médaille d'argent du Vietnam lors des ASIAD 19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Après deux jours de compétition officielle des 19es Jeux sportifs asiatiques (ASIAD 19), qui se déroulent à Hangzhou, en Chine, l'équipe sportive vietnamienne a remporté un total d'une médaille d'argent et cinq médailles de bronze, se classant ainsi à la 14e place provisoire du classement

Le 25 septembre, la délégation sportive vietnamienne a remporté la première médaille d'argent et trois médailles de bronze en tir, en aviron et en taekwondo.

Plus précisément, le tireur Ngo Huu Vuong s'est classé deuxième dans la catégorie hommes de tir à la carabine à air comprimé à 10 m avec 571 points, décrochant ainsi la première médaille d'argent du Vietnam lors de ces jeux régionaux.

Le même jour, les rameurs vietnamiens ont remporté deux médailles de bronze. Dans l'épreuve du huit féminin, Dinh Thi Hao, Du Thi Bong, Ha Thi Vui, Ho Thi Ly, Le Thi Hien, Pham Thi Hue, Pham Thi Ngoc Anh et Tran Thi Kiet ont terminé troisièmes avec un temps de 6 minutes 48 secondes 21, juste derrière la Chine, pays hôte, et le Japon.

La deuxième médaille de bronze pour le Vietnam a été obtenue dans l'épreuve du quadruple féminin. Bui Thi Thu Hien, Luong Thi Thao, Nguyen Thi Giang et Pham Thi Thao ont terminé troisièmes dans cette catégorie avec un temps de 6 minutes et 54,84 secondes, devant la Chine et l'Iran, respectivement médaillés d'or et d'argent.

De plus, en taekwondo, les Vietnamiens Bac Thi Khiem, Pham Ngoc Cham, Pham Minh Bao Kha et Ly Hong Phuc ont remporté une médaille de bronze dans l’épreuve du combat par équipe mixte.

Le 25 septembre, l'équipe de football féminin du Vietnam a remporté une victoire écrasante de 6-1 contre son adversaire bangladais lors de son 2e match de la phase de groupes des ASIAD 19. -VNA