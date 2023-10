La province de Ninh Thuan, connue comme le "petit désert" du Vietnam, promeut l'application de hautes technologies dans la production agricole pour établir des régions et des projets de production agricole à grande échelle et de haute qualité, répondant à la demande du marché.

Le Centre national des archives I, le Département des dossiers et des archives d'État (ministère de l'Intérieur) et les agences concerneés vont organiser deux expositions « Vieille citadelle, Vieille ville » et « Ho Guom (Lac de l’Epée restituée) et l’intersection Est – Ouest ».