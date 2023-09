À travers deux expositions, "Hôn xua bên la" (Âmes intemporelles : au-delà du voyage) et "Mông Viên Dông" (Orient lointain : des rêves et des poursuites), organisées à Hô Chi Minh-Ville, il est clair que Sotheby’s s’adresse au marché de l’art vietnamien.

Les lanternes du projet Magic of color (MOC) sont fabriquées à partir de matériaux en papier do (rhamnoneuron) et en bambou, associés à des images de peintures folkloriques de Hang Trong et Dong Ho. Elles sont conçues en utilisant des symboles de la culture populaire et peuvent servir d'éléments de décoration dans la vie quotidienne.