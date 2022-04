Photo : AP



Bangkok (VNA) - L’ASPS (Asia Plus Securities) de Thaïlande recommande d'augmenter les investissements au Vietnam, sur la base de son évaluation des perspectives d’une haute croissance grâce à l'abondance de la main-d'œuvre locale, à la baisse du salaire minimum et à l'augmentation du revenu par habitant du pays.

Dans un article publié sur Bangkok Post du 15 avril, l’ASPS recommande d'investir au Vietnam. Selon l’ASPC, l'économie vietnamienne connaît une forte croissance et devient de plus en plus attrayante pour les investisseurs étrangers grâce à son importante population en âge de travailler et leur salaire minimum relativement bas.

Selon l'ASPS, les investissements directs étrangers au Vietnam au premier trimestre 2022 ont augmenté de 7,8 % en glissement annuel malgré la pandémie de COVID-19, grâce aux activités de plus en plus élargies de nombreuses grandes entreprises mondiales telles qu'Apple, Samsung, Toyota. L'ASPS prévoit que le Vietnam atteindra une croissance du PIB de 5 à 7 % jusqu'en 2028, dépassant à la fois la Thaïlande et Singapour.

Selon l’ASPS, l'indice boursier vietnamien ne baisse que de 2 % depuis le début de cette année. C’est un niveau relativement modeste dans le contexte de la baisse de 10 % de l'indice S&P 500, ce démontrant la stabilité de l'indice malgré l'instabilité mondiale. - VNA