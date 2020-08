Tokyo (VNA) - Le 1er août, le premier protocole visant à modifier l’Accord de partenariat économique global ASEAN - Japon (AJCEP) est officiellement entré en vigueur au Japon et dans cinq pays membres de l'ASEAN - Laos, Myanmar, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Ce sont les pays qui ont achevé les procédures juridiques nationales pour valider ce document.

Le Vietnam a ratifié le 26 juin le premier protocole visant à modifier l’AJCEP, tandis que le Japon avait achevé sa ratification près de deux semaines plus tôt. Selon les prévisions, l'AJCEP révisé devrait entrer en vigueur dans les cinq autres pays de l'ASEA - Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie et Philippines - une fois que ces pays auront achevé leurs procédures juridiques nationales.

Le Japon et les pays membres de l'ASEAN ont entamé le processus de négociation de l'AJCEP en 2005. À partir de 2008, cet accord s'est principalement concentré dans le commerce des marchandises, tandis que les négociations sur l'ouverture des investissements et les services se sont poursuivies. Il s'agit du premier accord de libre-échange multilatéral du Japon.

Les deux parties ont entamé des négociations sur l'amendement de l'AJCEP en 2010 et sont parvenues à un accord au niveau ministériel en 2017. Le Japon a publié le 27 février 2019 le premier protocole visant à modifier l’AJCEP, tandis que les pays membres de l'ASEAN ont signé ce document en mars et en avril 2019.

Selon les données du ministère japonais des Finances, l'ASEAN est le troisième partenaire commercial du pays après la Chine et les États-Unis. En 2019, les exportations de marchandises de ce pays vers l'ASEAN ont atteint 11.580 milliards de yens, soit environ 110 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires des importations s'est établi à 11.760 milliards de yens. En outre, l'ASEAN est également un marché important pour de nombreuses entreprises japonaises.

Dans une annonce du 16 juin, le ministère des Affaires étrangères du Japon a exprimé l'espoir que le nouvel accord "encouragera davantage le commerce et l'investissement entre le Japon et l'ASEAN, et renforcera la coopération entre les deux parties". -VNA