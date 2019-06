Bangkok (VNA) – La conférence spéciale des ministres de l’Economie de l’ASEAN tenue le 22 juin à Bangkok, en Thaïlande, a été consacrée aux négociations de l’accord de Partenariat économique intégral régional (RCEP).

Cette conférence, inscrite dans le cadre du 34e Sommet de l’ASEAN, avait pour objet d’évaluer la situation et discuter des orientations pour achever cette année les négociations du RCEP.

Lors de la conférence, le Vietnam et les autres membres de l’ASEAN ont reconnu les efforts des parties pour accélérer les négociations dans les domaines importants concernant les marchandises, les services, l’investissement…

Les ministres ont discuté des orientations pour les négociations dans les temps à venir et ont encouragé les négociateurs à poursuivre leurs efforts en vue d’achever les pourparlers en 2019.

En marge de cette conférence, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh a rencontré la ministre thaïlandaise par p.i. du Commerce, Chutima Bunyapraphasara, pour discuter du développement des relations commerciales bilatérales et de leur collaboration dans l’accélération des négociations du RCEP.

Le RCEP est un projet d’accord de libre-échange entre les dix pays membres de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et six autres pays que sont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande.-VNA