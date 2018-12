Jakarta (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, à la tête d’une délégation de grandes entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) du Vietnam, participe à la 18e réunion des ministres des Télécommunications et des Technologies de l’information de l’ASEAN (TELMIN), qui a débuté le 5 décembre dans l’île indonésienne de Bali.

La délégation vietnamienne à la 18e TELMIN en Indonésie. Photo : VNA

L’événement a vu la participation de ministres d’autres pays membres de l’ASEAN et de ses pays de dialogue - Chine, Japon, République de Corée, Inde et États-Unis - aux côtés du secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Houlin Zhao.La réunion a pour objectif de discuter des plans de coopération visant à mener à bien la mise en œuvre du Plan directeur TIC 2020 (AIM2020, pour ASEAN ICT Masterplan) en vue d’une Communauté de l’ASEAN à actionnement numérique, innovante, inclusive et intégrée.Dans son discours, le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi, a déclaré que le secrétariat de l’ASEAN avait évalué la préparation de l’ASEAN à l’impact sur l’avenir de son économie, ajoutant que les dirigeants de l’ASEAN avaient approuvé une déclaration sur la coopération en matière de cybersécurité, reconnaissant l’urgence et la sophistication grandissantes des risques de cybersécurité transfrontaliers.Il a affirmé que l’économie numérique était l’un des nouveaux moteurs de la croissance qui pourrait augmenter le PIB de l’ASEAN de 1.000 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2025, mais qu’elle ne représente actuellement que 7% du PIB régional.La proposition du ministre vietnamien d’une itinérance internationale au tarif unique dans la région de l’ASEAN est très intéressante, a-t-il déclaré, soulignant que c’était un bon projet pour l’avenir de la région.Sur le thème "Viser l’avenir des écosystèmes numériques pour assurer la prospérité de l’ASEAN", cette réunion de deux jours discute et confirme la volonté la mise en œuvre du Plan directeur des TIC de l’ASEAN 2020 (AIM 2020) dont la vision est de propulser l’ASEAN vers une économie numérique, sûre, durable et transformatrice; et de construire une Communauté de l’ASEAN innovante, inclusive et intégrée.La 18e réunion se concentre sur l’approbation des cadres de gestion des données numériques de l’ASEAN avec quatre initiatives prioritaires, à savoir les règles de classification des données, la formation de mécanismes de transfert de données transfrontaliers, l’innovation et la politique numériques, et les règles de protection de la vie privée.Les ministres ont également affirmé l’importance de promouvoir la coopération dans l’élaboration de politiques en matière de cybersécurité, le partage d’informations sur le risque d’informations non sécurisées, et les mécanismes de coordination entre les équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) de l’ASEANainsi qu’avec ses partenaires de dialogue.Les ministres de l’ASEAN ont eu des séances de travail avec des représentants de la Chine, du Japon, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et ont adopté des programmes de coopération pour 2019 axés sur l’échange de politiques de développement des TIC, le développement des ressources humaines, la promotion et l’adoption de nouvelles technologies et le renforcement des capacités contre les risques de cybersécurité.Le ministre Nguyên Manh Hung a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues du Laos, du Cambodge, du Myanmar, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de Singapour pour partager des informations et débattre des projets de coopération dans les temps à venir.Lors de la séance de travail avec des représentants indonésiens, le groupe vietnamien Viettel et le groupe indonésien PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) ont signé un accord en vue de promouvoir leur coopération dans le domaine des services existants et d’accélérer la fourniture de services aux Indonésiens vivant dans des pays où Viettel est présent et vice-versa. – VNA