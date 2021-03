Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé le 2 mars à la réunion non officielle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, tenue en ligne.

Les participants ont discuté du processus de la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025 et du Plan pour édifier la vision du bloc après 2025, de la mise en œuvre des initiatives de réponse et de relèvement après le COVID-19, et des relations extérieures de l'ASEAN, des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Ils ont aussi discuté de la situation actuelle au Myanmar. Les ministres ont partagé leurs préoccupations et leurs points de vue sur de récentes évolutions au pays et le rôle de l'ASEAN dans cette question.



S'exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam soutiendrait le président de l'ASEAN 2021 pour mener à bien ses tâches, continuer à promouvoir l’édification de la communauté de l’ASEAN, repousser et contrôler efficacement le COVID-19. Il a également mis l'accent sur les relations avec les partenaires, le maintien du dialogue et de la coopération.

A propos de la situation de violences et tensions au Myanmar, le dirigeant vietnamien a exhorté les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter tout acte de violence, à assurer la sécurité de la population et à organiser un dialogue pacifique afin de stabiliser bientôt la situation.

Pham Binh Minh a demandé à l'ASEAN de coordonner étroitement, de promouvoir son rôle et d'utiliser efficacement les outils et mécanismes de coopération existants, notamment la coordination avec les organisations et mécanismes mondiaux, dont les Nations Unies, pour aider le Myanmar à stabiliser la situation au profit de son peuple et pour la paix, la stabilité dans la région et pour la solidarité et le prestige de l'ASEAN.



A l’issue de la réunion, le Brunei, président de l'ASEAN 2021, a publié une déclaration du président sur les résultats de la réunion. -VNA