Photo: BNG



Hanoï (VNA) - En 2020, le développement économique sera la priorité du Vietnam en tant que Président de l’ASEAN. Afin de faire de cette région l’une des plus prospères du monde, le Vietnam entend mettre en place une série de mesures pour dynamiser les échanges commerciaux entre les États membres et les partenaires de l’ASEAN.



En 2020, l’ASEAN se propose de développer le pilier économique autour de 4 axes principaux : dresser le premier bilan du plan global de la communauté économique de l’ASEAN pour 2025, élaborer une stratégie pour s’adapter aux exigences de la quatrième révolution industrielle, harmoniser les différents textes juridiques des États membres, réfléchir sur les mesures préconisées par le Vietnam.



Pourquoi la priorité à l’économie ?



En 1996, le Vietnam adhère à l’AFTA, l’Association de libre-échange de l’ASEAN. À cette date, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays membres sont évalués à moins de six milliards de dollars. 24 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par dix pour s’établir à 60 milliards de dollars. L’ASEAN a permis au Vietnam de s’intégrer rapidement et durablement au tissu économique mondial, a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh.



«L’ASEAN a été la première porte d’entrée vers le monde pour le Vietnam. En tant que membre de l’association, le Vietnam s’est rapproché des pays d’Asie-Pacifique comme des autres régions. À partir de l’économie, le Vietnam a multiplié les échanges dans d’autres secteurs comme la politique et la diplomatie. Le rapprochement économique est une démarche pertinente.»



En plus de dynamiser la coopération commerciale avec le monde, le parcours d’intégration économique à l’ASEAN a exigé du Vietnam qu’il restructure son économie, qu’il change son modèle de croissance et qu’il s’oriente vers une économie socialiste de marché.



Quelles priorités?



Aujourd’hui, le libre-échange et le commerce multilatéral doivent faire face aux nouvelles exigences de la quatrième révolution industrielle et à l’émergence du protectionnisme. Face à autant de défis, l’ASEAN se doit de renforcer sa résilience, de multiplier les dispositifs d’assistance aux startups, de favoriser l’innovation, d’investir dans le commerce électronique et de supprimer les barrières commerciales. Telles sont les priorités du Vietnam, a déclaré Trân Tuân Anh.



«Président de l’ASEAN, le Vietnam s’appliquera à stimuler les liens entre les États membres, à consolider ‘le système immunitaire’ et la vitalité de l’association et à créer de nouveaux cadres de coopération avec les pays partenaires de l’ASEAN.»



En 2020, le pays mettra en oeuvre dix-sept initiatives afin de dynamiser les échanges commerciaux, économiques et technologiques. Il exploitera aussi les retombées des accords de libre-échange déjà ou sur le point d’être signés entre l’ASEAN et ses partenaires. -VOV/VNA