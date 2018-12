"Mon professeur". Photo : dantri

Hanoï (VNA) - Une peinture à l’huile intitulée "Mon professeur" représentant le portrait de l'entraîneur Park Hang-seo de l'équipe nationale de football du Vietnam, sera officiellement mise aux enchères le 30 décembre à la maison de ventes aux enchères “Chọn” (Chọn Auction House) au 17 rue Tran Quoc Toan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï.



Ce portrait représente l'entraîneur Park Hang-seo plaçant sa main gauche sur sa poitrine, montre sa détermination, son désir de conquérir des millions de spectateurs et de remporter une victoire historique.



Nguyen Xuan Cuong, directeur de la Chọn Auction House, a déclaré que tous les profits de cette vente aux enchères seraient utilisés à des fins caritatives, notamment pour soutenir de jeunes artistes talentueux.



Prix de départ de cette dernière création du peintre Tran The Vinh : 117 millions de dongs (5.000 dollars).



Park Hang-seo, entraîneur de football sud-coréen, est devenu l'entraîneur-chef de l'équipe de football nationale du Vietnam et de celle des moins de 23 ans le 11 octobre 2017.



Il a amené l'équipe vietnamienne U23 à la finale du Championnat d’Asie U23 en Chine et l’équipe olympique de football à la demi-finale des 18es Jeux d’Asie (ASIAD 18). Notamment, le 15 décembre 2018, il a aidé l’équipe nationale à remporter le trophée de l’AFF Suzuki Cup en battant la Malaisie 3 à 2 en finale.



Grâce à ses réalisations exceptionnelles, l’entraîneur Park Hang-seo a été récompensé par le prix de la «Personnalité de l'année 2018» (“Person of the Year 2018”). Il s’agit d'un prix honorifique rendant hommage aux personnes qui ont eu une influence importante sur l'image de la République de Corée, décerné après le vote de l'Association sud-coréenne des journalistes. -VNA