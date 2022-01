Hanoi (VNA) – L’exposition sur le thème "Nouvel An lunaire (Têt) d’antan" a ouvert ses portes vendredi 14 janvier au Centre national des archives N°1, à Hanoï. Une centaine de documents et photos d’archivage concernés y est exposée.

L’exposition retrace l’ambiance du Têt d’autrefois. Photo : TTLTQG1



L’exposition "Nouvel An lunaire (Têt) d’antan" se divise en trois parties : le marché du Têt, les vœux du Nouvel An lunaire et le voyage printanier.Lors de l'exposition, des activités interactives qui retracent l'ancien Nouvel An vietnamien sont organisées. Il s’agit d’un marché printanier où on peut y trouver des banh chung (gâteau de riz gluant carré), des fleurs de pêcher ou encore des stands de calligraphie, notamment.Autant d’activités qui permettront aux visiteurs de (re)découvrir les spécificités du Nouvel An lunaire et la beauté du Têt d’antan.