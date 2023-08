L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie se développe fortement, intégralement et fermement.



C’est ce qu’a estimé l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), avant la participation du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) en Indonésie et sa visite officielle dans ce pays.



Selon l’ambassadeur, la prochaine visite du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, revêt une grande importance pour renforcer les liens entre les deux pays. Il s'agira également de la première visite d’un président de l'Assemblée nationale du Vietnam en Indonésie depuis la visite en mars 2010 du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Nguyen Phu Trong.



S’agissant de l’AIPA-44, l'ambassadeur Ta Van Thong s’est déclaré convaincu que le Vietnam jouerait à nouveau un rôle important dans la promotion des discussions et l'élaboration des résultats.



Le Vietnam a proposé trois projets de résolution pour relever des défis régionaux et promouvoir la coopération entre les parlements membres de l'AIPA. Les propositions du Vietnam montrent un enthousiasme pour des questions telles que la promotion de l'innovation, le développement des sciences et des technologies, et la transformation numérique axée sur les femmes, a indiqué Ta Van Thong.



Depuis son adhésion à l'ASEAN en 1995, le Vietnam est toujours un membre actif, apportant des contributions significatives au processus de développement de l'ASEAN en particulier ainsi qu'à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région en général, a-t-il réaffirmé.



Le diplomate a également souligné que la participation active et la contribution constructive du Vietnam aux réunions de l'AIPA, y compris la prochaine 44e Assemblée générale de l'AIPA, illustraient l'engagement du Vietnam pour le développement de l'AIPA.-VNA