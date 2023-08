Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue et l’ambassadeur d'Iran au Vietnam Ali Akbar Nazari. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les relations Iran-Vietnam se sont développées dans de nombreux domaines, de la politique et de la diplomatie au commerce, à la culture..., au cours des cinq dernières décennies depuis l’établissement des relations diplomatiques le 4 août 1973, a estimé l’ambassadeur d'Iran au Vietnam Ali Akbar Nazari.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information à l’occasion de la prochaine visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue en Iran, le diplomate a précisé que les deux pays avaient tenu neuf réunions du Comité intergouvernemental Vietnam - Iran sur l'économie et tiendrait la 10e réunion dans l’avenir ; et sept consultations politiques au niveau du vice-ministre des Affaires étrangères.

La visite en Iran du dirigeant vietnamien revêt une signification importante car il s'agit de la visite du chef de l’organe législatif, - organe le plus puissant du système politique vietnamien. Il s'agit de la première visite officielle en Iran du président de l'Assemblée nationale du Vietnam en 24 ans.

Cette visite intervient à un moment très important, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, reflétant leur désir de renforcer l'amitié, d'élever le niveau de la coopération bilatérale. La visite offre aussi une occasion inestimable pour les dialogues de haut niveau, l’élargissement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, y compris les relations politiques, économiques et surtout parlementaires.



Lors de la visite, un certain nombre de documents de coopération entre les deux pays seront finalisés et signés.

L'Iran et le Vietnam ont de nombreux atouts et potentiels pour promouvoir leur coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, de la culture et des technologies. Le Vietnam a plus que jamais besoin d'énergie et de produits pétrochimiques, tandis que l'Iran est l'un des plus grands exportateurs de produits pétroliers et pétrochimiques avec des prix compétitifs, ce qui pourrait créer des opportunités de coopération accrue entre les deux pays.

Dans l’agriculture, le Vietnam peut fournir du café, du thé et des épices au marché iranien. L'Iran peut exporter vers le marché vietnamien des produits agricoles tels que des pommes, des kiwis, des cerises, etc.



Dans les temps à venir, les deux pays doivent intensifier les activités de promotion du commerce et des investissements, accélérer les négociations et la signature précoces d'un accord commercial préférentiel et, à long terme, d'un accord de libre-échange pour faciliter les activités commerciales.

En 2023, sont prévus deux événements culturels de l'Iran à Hanoï : Semaine du film iranien et Semaine de la culture iranienne pour mettre en valeur Ispahan, l'une des villes culturelles les plus importantes d'Iran, a conclu le diplomate. -VNA