Le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'AN Don Tuan Phong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue effectuera une visite officielle en Bulgarie du 23 au 26 septembre, sur invitation de son homologue bulgare Rosen Zhelyazkov.

Cette visite vise à renforcer les relations de coopération entre les deux organes législatifs. Selon les prévisions, les deux parties mettront à jour le protocole d'accord entre les deux AN avec de nouveaux contenus conformément à la situation régionale, internationale et aux relations bilatérales. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'AN Don Tuan Phong lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) sur l'importance de cette visite.

Selon Don Tuan Phong, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1950, le Vietnam prend toujours en haute estime les relations d'amitié et de coopération traditionnelles avec la Bulgarie.

La prochaine visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue contribuerait non seulement à stimuler la coopération bilatérale dans tous les domaines mais aussi à accélérer la Bulgarie en particulier et l'Union européenne (UE) en général dans la mise en œuvre efficace de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA), ainsi qu'à pousser l'AN bulgare à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).

Exposition de photos "Vietnam-Bulgarie : 70 ans d'amitié et de développement" en 2020. Photo: VNA



Dans le cadre de la visite, auront lieu des entretiens et des entrevues entre le président de l'AN Vuong Dinh Hue et les hauts dirigeants bulgares. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam, Vuong Dinh Hue abordera des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, correspondant au potentiel et aux souhaits des deux pays.

Don Tuan Phong s'est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à approfondir les relations d'amitié et à renforcer la coopération multiforme entre le Vietnam et la Bulgarie qui ont été construites et cultivées par les deux parties lors de ces 73 dernières années. -VNA