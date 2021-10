Des mangroves. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a signé une décision approuvant le projet « Protéger et développer les forêts dans les zones côtières pour répondre au changement climatique et promouvoir la croissance verte sur la période 2021-2030 ».

L'objectif du projet est de gérer, protéger et utiliser durablement les forêts existantes dans les zones côtières et les forêts reboisées d’ici 2021-2030. Il vise en outre à promouvoir efficacement le rôle et la fonction des forêts dans les zones côtières dans la protection de l'environnement, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles, la résilience au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, ainsi que dans la création d'emplois et l’augmentation des revenus des populations, contribuant au développement socio-économique.

Le projet « Protéger et développer les forêts dans les zones côtières pour répondre au changement climatique et promouvoir la croissance verte sur la période 2021-2030 » a été approuvé. Photo: tuoitre.vn



Selon le projet, 20.000 ha de forêts seront plantées et 15.000 ha de forêts seront reboisées pour aider à protéger les digues marines et à prévenir l'érosion côtière.

Des campagnes d'information pour sensibiliser à l'importance des forêts dans les zones côtières, à la protection et au développement des mangroves, à la protection de la biodiversité, seront réalisées. -VNA