Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a signé la décision n° 1243/QD-TTg approuvant le "Projet de restructuration du Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (PVN) d’ici à fin 2025".

L'objectif du "Projet de restructuration du Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (PVN) d’ici à fin 2025" est de faire de PVN le principal groupe industriel énergétique du pays et de la région. Photo : Bao dien tu chinh phu

L'objectif du projet est de faire de PVN le principal groupe industriel énergétique du pays et de la région, conformément à la nouvelle tendance de développement, à la quatrième révolution industrielle, aux transitions verte, numérique et énergétique avec une position et un rôle essentiels pour assurer la sécurité énergétique nationale et mettre en œuvre ses fonctions, tâches et pouvoirs conformément aux dispositions de la loi pétrolière, de sa charte d'organisation et de fonctionnement, avec des technologies et une gestion modernes et une haute spécialisation adaptée aux conditions du pays, contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale et à protéger la souveraineté maritime du pays.



Il faut consolider et développer PVN et ses unités membres, en particulier celles opérant dans des domaines clés, former une chaîne de valeur ajoutée de l'industrie pétrolière et gazière, avec un fort potentiel financier et scientifique et une capacité compétitive élevée, un fonctionnement efficace, un développement durable et une expansion proactive des marchés et s'intégrant activement à l'international.



Il faut aussi mobiliser toutes les ressources pour investir dans le développement du PVN et de l’industrie pétrolière et gazière du Vietnam, mettre en œuvre la restructuration, l'organisation et la consolidation selon le modèle du groupe économique comprenant la société mère - PVN et les sociétés membres, opérant conformément aux objectifs, aux stratégies de développement et à la planification du développement de l'industrie approuvés par le Bureau politique et le Premier ministre.



Autres objectifs de cette restructuration:

Poursuivre la restructuration, en se concentrant sur le maintien des domaines clés et des principaux domaines d'activité et en désinvestissant tout le capital des domaines d'activité non principaux et la restructuration des ressources financières à partir des ressources propres et supplémentaires.



Maintenir sa position de premier fournisseur de gaz (GPL, GNL, GNC...) au Vietnam. Promouvoir le développement de la pétrochimie, le traitement en profondeur des produits gaziers et les services pétroliers et gaziers de haute qualité, développer les énergies propres, les énergies renouvelables, les nouvelles sources d'énergie comme l'éolien offshore, les énergies marines, H2, NH3, les carburants à faibles émissions de carbone... selon l'approbation des autorités compétentes, en cohérence avec l'orientation de la transition énergétique et de la protection de l'environnement.



Gérer activement les projets, travaux et entreprises qui rencontrent des difficultés et des problèmes (le cas échéant) selon les principes du marché, pour se conformer aux réglementations légales et à l'approbation des autorités compétentes.



Appliquer des méthodes de gestion modernes, examiner et promouvoir la décentralisation et la décentralisation, compléter le système de processus et de réglementations internes, rendre l'information publique et transparente, disposer d'une structure organisationnelle rationalisée et efficace et réorganiser les ressources humaines en fonction des capacités, des qualifications et de chaque niveau des cadres.

Renforcer la supervision, l’inspection, l’audit interne et le contrôle des risques, la détection précoce et le traitement rapide des lacunes et des faiblesses, observer les politiques du Parti et de l'État et les dispositions de la loi.



Viser une croissance moyenne du chiffre d'affaires du PVN de 3% à 6,5%/an, augmentant les recettes budgétaires annuelles d'environ 10% ; restructurer pour rendre PVN plus fort, en particulier en participant au développement de projets d'énergie renouvelable pour contribuer au développement de l'industrie des énergies renouvelables. PVN continuera d'être une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le capital social est détenu à 100 % par l'État.



Selon le plan, la Société Mère - PVN continue d'être une société à responsabilité limitée unipersonnelle avec un capital social détenu à 100 % par l'État (conformément à la Décision n° 1479/QD-TTg du 29 novembre 2022 du Premier Ministre).



D'ici fin 2025, la plupart des entreprises membres seront des sociétés par actions, qui disposeront d'un modèle organisationnel rationalisé, d'une situation financière saine et de niveaux technologiques et techniques modernes équivalents à ceux des pays de la région, répondant pleinement aux normes internationales en matière de gouvernance d'entreprise, dotées d'équipes de direction professionnelles hautement qualifiées et aux bonnes qualités morales.



Consolider et développer un certain nombre d'entreprises membres à grande échelle qui fonctionnent efficacement et ont la capacité d'être compétitives aux niveaux régional et international dans les principaux domaines d'activité de PVN ; envisager de trouver une nouvelle entreprise, une nouvelle succursale (le cas échéant), de fusionner, de consolider, d'échanger et de fusionner un certain nombre d'unités avec les professions et domaines d'exploitation appropriés pour concentrer les ressources sur l'amélioration de la compétitivité et de l'efficacité opérationnelle après la restructuration, la mise en œuvre et la gestion des problèmes pour améliorer l'efficacité.- VNA