Les employés de la société JupViec.vn, un modèle de l'économie du partage. Photo: www.nhandan.com.vn



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a pris la décision N° 999/QD-TTg le 12 août pour approuver le projet de promotion de l'économie collaborative (sharing economy), aussi appelée « économie du partage ».

Le projet a pour but de garantir un environnement d’affaires équitable aux entreprises qui fonctionnent selon le modèle de l’économie du partage mais aussi à celles traditionnelles; d’encourager l’innovation, l’application des technologies numériques et le développement de l’économie numérique.

L’idée du projet est de soutenir et de s'adapter à la nouvelle tendance de développement du modèle de l’économie du partage dans le contexte du développement rapide des technologies numériques dans le monde.

La gestion de l’État devrait veiller à ce que des activités économiques légales soient développées, y compris dans l’économie du partage.

Dans le même temps, il est nécessaire à sensibiliser et renforcer les capacités des entreprises, des localités et des citoyens au modèle de l'économie du partage.

Cette décision est entrée en vigueur le 12 août 2019.

Le modèle de l’économie du partage est nouveau dans le monde et aussi au Vietnam. Ce modèle s’est fortement développé ces dernières années dans plusieurs pays, se révélant bénéfiques pour la société et permettant de réduire les dépenses et d'utiliser plus efficacement les ressources humaines.

Cependant, il a fait naître de nouvelles relations sur le marché et a engendré de nouvelles questions concernant les relations entre entreprises.

Dotée d’une jeune population bien éduquée et de 70% des personnes possédant des smartphones, le Vietnam possède tous les éléments requis pour le développement de l’économie du partage. -VNA