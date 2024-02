Le Premier ministre vient de publier la décision N°76/QD-TTg approuvant le Programme national de protection et de développement des ressources aquatiques jusqu'en 2030. Photo: baodautu.vn Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vient de publier la décision N°76/QD-TTg approuvant le Programme national de protection et de développement des ressources aquatiques jusqu'en 2030.

L’un des objectifs principaux est d’achever d’ici 2030 une enquête globale sur la biodiversité, les ressources aquatiques et les habitats des espèces aquatiques dans les eaux vietnamiennes.

Toutes les villes et provinces du ressort central devront organiser annuellement des activités visant à repeupler les ressources aquatiques dans les eaux naturelles. 60 % des villes et provinces du ressort central devront mener une cogestion dans la protection des ressources aquatiques en association avec l'édification de la Nouvelle ruralité et le développement de l'écotourisme.

Le programme vise également à modifier, compléter et améliorer les réglementations légales sur la gestion, la protection et le développement des ressources aquatiques ; mobiliser et utiliser efficacement les ressources nationales et étrangères pour la conservation, la protection, la régénération et le développement des ressources aquatiques et la restauration des écosystèmes aquatiques ; améliorer les capacités de gestion et développer les ressources humaines en matière de protection et de développement des ressources aquatiques…

Doté d'un long littoral, de nombreuses baies, des baies abritées et des millions d'hectares de zones humides, d'étangs, de lacs, le Vietnam dispose un grand potentiel pour le développement de l'aquaculture.

L’année dernière, la production nationale de produits aquatiques a atteint 9,269 millions de tonnes et le chiffre d'affaires à l’exportation nationale est estimé à environ 9,2 milliards de dollars. Le secteur aquacole à lui seul couvre une superficie d'environ 1,3 million d'hectares d'élevage intérieur et 9,5 millions de m³ de cages marines, avec une production de plus de 5,4 millions de tonnes. -VNA