Des conteneurs au port maritime de Hai Phong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a signé la décision 979/QD-TTg approuvant le Plan directeur de développement du réseau national de ports secs pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



L'objectif global du plan directeur est de former et de développer progressivement un réseau de ports secs à travers le pays afin de répondre aux besoins d'import-export de marchandises, d’augmenter le débit de marchandises dans les ports maritimes, d’organiser le transport de conteneurs de manière raisonnable afin de réduire les coûts de transport et le temps de stockage dans les ports maritimes, garantissant ainsi la sécurité des marchandises.



Le plan directeur contribuera également à réduire la congestion du trafic et à protéger l'environnement, en particulier dans les grandes villes et les zones dotées de grands ports maritimes.



Parmi les objectifs concrets pour 2030, citons les suivants : le système de ports secs aura une capacité totale de 11,9 à 17,1 millions d'unités équivalentes vingt pieds (EVP) par an et sera capable de traiter 25 à 35 % de la demande d'exportation et d'importation de marchandises en conteneurs le long des corridors de transport.





D'ici 2050, les ports secs à l'échelle nationale devraient être capables de traiter 30 à 35 % de la demande d'exportation et d'importation de marchandises en conteneurs le long des corridors de transport, et de répondre à la demande logistique dans les localités.



La priorité sera également accordée au développement de certains ports secs sur les corridors de transport reliant les grands ports maritimes du Nord (Hai Phong) et du Sud (Hô Chi Minh Ville et Ba Ria - Vung Tau).



Environ 24,7 à 42,38 billions de dôngs (1 à 1,8 milliards de dollars) seront nécessaires pour développer le réseau de ports secs de conteneurs d'ici 2030, selon le plan directeur. -VNA

