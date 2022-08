Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé le 26 juillet une décision approuvant la stratégie nationale sur le changement climatique à l'horizon 2050.

Photo : VNA

La stratégie fixe les objectifs généraux d'une adaptation proactive et efficace, en vue de minimiser la vulnérabilité et les dommages causés par le changement climatique, réduire les émissions vers zéro émission nette d'ici 2050 et capitaliser sur les opportunités offertes par la réponse au changement climatique pour transformer le modèle de croissance, améliorer la résilience et la compétitivité de l'économie.

Les objectifs spécifiques comprennent le maintien de la couverture forestière à 43 %, l'approvisionnement en eau propre pour 100 % de la population et la fourniture de maisons résistantes aux catastrophes naturelles dans les zones régulièrement touchées par ces phénomènes d'ici 2050.

Photo : VNA

Des mesures ont été définies, axées sur le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des systèmes naturels, économiques et sociaux, ainsi que sur la garantie de moyens de subsistance durables.

Les mesures pour réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles et les conditions météorologiques extrêmes comprennent l'augmentation des investissements et la modernisation des réseaux de surveillance du changement climatique et hydrométéorologique, et de prévisions météorologiques.

Selon la stratégie, le zéro émission net devrait être atteint d'ici 2050, avec un pic d'émissions prévu pour 2035 avant un déclin rapide. – VNA