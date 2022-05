Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé le 13 avril une décision approuvant la stratégie nationale de protection de l'environnement pour 2030 avec vision à l'horizon 2050.

La stratégie vise à prévenir l'augmentation de la pollution et de la dégradation de l'environnement, à résoudre les problèmes environnementaux urgents, à améliorer la qualité de l'environnement, à ralentir le déclin de la biodiversité, à améliorer la capacité de réponse au changement climatique, à assurer la sécurité environnementale et à développer des modèles d'économies circulaires, vertes et à faible émission de carbone afin d'atteindre les objectifs de développement durable fixés pour 2030.

Le gouvernement a fixé des objectifs spécifiques pour prévenir et contrôler les impacts négatifs qui conduisent à la pollution et à la dégradation de l'environnement.

Les problèmes environnementaux clés et urgents seront essentiellement résolus ; la qualité de l'environnement sera progressivement améliorée ; et les sites et écosystèmes du patrimoine naturel seront davantage préservés.

Tous ces processus amélioreront la capacité d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), tenue à Glasgow au Royaume-Uni en novembre 2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait affirmé que le Vietnam prendrait des mesures plus strictes pour atteindre l'objectif de zéro émissions nettes d'ici 2050.

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la communauté internationale dans des programmes et projets d'investissement et de développement durables, a-t-il déclaré. - VNA