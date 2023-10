Les entreprises vietnamiennes investissent dans 14 secteurs, avec la vente en gros et au détail ainsi que les technologies de l'information et de la communication en tête. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – 84 projets d'investissement vietnamiens à l'étranger ont obtenu leur licence au cours des neuf derniers mois, pour un montant total de 244,8 millions de dollars, soit une baisse de 29,5% en rythme annuel, selon les données de le Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement.

En outre, 18 autres projets vietnamiens d'investissement à l'étranger ont augmenté leurs fonds de 172 millions de dollars.



Au total, les entreprises vietnamiennes ont investi 416,8 millions de dollars à l'étranger au cours de cette période, soit une augmentation de 4,6% par rapport à l'année précédente.



Ces investissements ont été réalisés dans 24 pays et territoires, les principaux bénéficiaires étant le Canada, Singapour, le Laos et Cuba.



Les entreprises vietnamiennes ont investi dans 14 secteurs, avec la vente en gros et au détail ainsi que les technologies de l'information et de la communication en tête.

Au 20 septembre 2023, le Vietnam compte 1.667 projets d'investissement à l'étranger valides, représentant un capital d'investissement d'environ 22,1 milliards de dollars. Les investissements vietnamiens à l'étranger se concentrent principalement dans l'industrie minière (31,5%), l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture (15,5%).-VNA