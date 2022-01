Hanoi, 1er janvier (VNA) - Quatre bateaux de la 4e Zone navale sont actuellement en route pour transporter des produits nécessaires à l’accueil du Nouvel An lunaire sur l’archipel de Truong Sa, au large de la province de Khanh Hoà.

Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Cette année, en pleine épidémie de Covid-19, la préparation des marchandises et des cadeaux pour Truong Sa est effectuée plus soigneusement, comme nous l’explique le colonel Nguyên Thiên Quân, commandant en chef adjoint de la 4e Zone navale.«Tous les produits ont été sélectionnés soigneusement pour assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire. Les transporteurs ont fait l’objet d’un test de dépistage. Malgré les difficultés, nous sommes déterminés à apporter un Têt heureux et décent aux habitants et aux soldats en mission sur l’ archipel de Truong Sa », nous dit-il. - VOV/VNA