Photo : hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le Département général des impôts (ministère des Finances) a intégré le paiement électronique des impôts avec neuf banques commerciales via l’application eTax Mobile et continuera à élargir ce mode de paiement avec d'autres banques dans un avenir proche.

Au 27 septembre, il y avait plus 171.870 téléchargements et installations de l'application eTax Mobile, avec 74.765 transactions réalisées pour un montant total de plus de 320 milliards de dongs (13,44 millions de dollars).

En outre, le système de déclaration électronique des impôts a été mis en place dans toutes les villes et provinces et tous les services fiscaux dans l’ensemble du pays. Jusqu'à présent, plus 872.700 entreprises ont utilisé le système, soit un taux de 99,93 %.

Les entreprises ont effectué plus de 2,85 millions de transactions de paiement électronique d'impôts pour un montant de plus de 627.200 milliards de dongs et plus de 48,7 millions de dollars. -VNA