Hanoï (VNA) - Le géant technologique américain Apple est en train de recruter environ 25 employés au Vietnam, dont la plupart des postes spécialisés dans le fonctionnement et la chaine d'approvisionnement travaillant à Hanoï.

La majorité sont de nouveaux postes annoncés en juillet. Plus récemment, les 23 et 26 juillet, Apple a annoncé le recrutement de trois employés NPI OPM - New Product Introduction Operations Project Manager (Chef de projet des opérations d'introduction de nouveaux produits).

En outre, Apple recrute également des candidats pour des postes de vente et de développement commercial travaillant à Ho Chi Minh-Ville, ainsi qu'un certain nombre d'ingénieurs en matériel travaillant dans les deux villes chargés du développement des caméras.

Les candidats à ces postes doivent répondre à plusieurs exigences, notamment cinq à dix années d'expérience professionnelle dans des domaines connexes et une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Cette campagne de recrutement montre qu'Apple accorde plus d'attention à la fabrication locale après avoir délocalisé une partie de sa production au Vietnam l'année dernière. -VNA