Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue lors de la deuxième session de la 29e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam a continué d'assister le 14 décembre à la deuxième session de la 29e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-29), tenue en ligne.

Les parlements membres de l'APPF ont débattu du thème : « Le rôle du parlement dans la promotion de l'économie numérique dans la région ».

Dans son discours enregistré en ligne, le président de l’AN du Vietnam Vuong Dinh Hue a hautement apprécié le rôle de l'APEC, qui dirigeait ces derniers temps les efforts pour assurer un environnement de commerce et d'investissement libre, ouvert, transparent et sans discrimination ; renforcer les liens économiques, connecter les chaînes d'approvisionnement ; promouvoir la coopération dans l'économie numérique et l'innovation et réformer la structure pour donner un nouvel élan au processus de relance de l'économie et au développement durable et inclusif.

Vuong Dinh Hue a souligné la politique cohérente du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique d'ici 2030 ainsi que dans la prévention et le contrôle du COVID-19, qui consiste à maximiser le facteur humain, considère les gens comme le centre, le sujet, la ressource la plus importante et l'objectif du développement.



Il a déclaré que le Vietnam avait identifié l'économie numérique et le commerce électronique comme l'un des moteurs et priorités de ses stratégies et politiques pour relancer la croissance et s'adapter à la pandémie de COVID-19, parallèlement avec le modèle de développement économique vert, la croissance circulaire, le développement durable et le respect de l'environnement.

Vuong Dinh Hue a soulevé certaines propositions de coopération. En conséquence, les parlements membres de l'APPF continuent d'améliorer le cadre juridique et institutionnel national ; de renforcer la coopération ; de partager des expériences en matière de législation et de supervision dans le domaine du commerce électronique, conformément aux lois et politiques nationales concernant le commerce électronique et aux engagements internationaux en la matière.



Le dirigeant vietnamien a appelé les parlements de l'APPF à ratifier et à approuver, le cas échéant, les accords sur la reconnaissance mutuelle en matière de vaccination, la coopération dans la production de vaccins, le partage de vaccins et de médicaments thérapeutiques, la facilitation des déplacements entre les pays, la garantie des chaînes d'approvisionnement fluides et la facilité des liens économiques, surtout numériques. - VNA