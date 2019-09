Inondations à Dak Lak. Photo: Tuoitre

Hanoi (VNA) - Des rapports préliminaires des localités montrent que la valeur totale des dommages matériels a été estimée à près de 2 billions de dongs.



Selon des données du Département général de douanes, les catastrophes naturelles survenues en août 2019 ont fait 41 morts et disparus, 30 blessés; 529 maisons se sont effondrées, plus de 16.000 maisons ont été inondées; 28.000 hectares de rizières et 4.800 hectares d'autres cultures ont été endommagés.



Des rapports préliminaires des localités montrent que la valeur totale des dommages matériels a été estimée à près de 2 billions de dongs.



En particulier, la tempête N°3 (Wipha) survenue dans le Nord du Vietnam a fait 22 morts et disparus; 13 blessées; 289 maisons effondrées; près de 10.000 maisons inondées et endommagées. La valeur totale des dégâts s’est élevé à 1,2 billion de dongs. Thanh Hoa a été la localité la plus touchée avec 16 morts et des disparus; 6 blessées; plus de 1.200 hectares de rizières et de récoltes endommagés; 1.700 têtes de bétail mortes; 94 maisons effondrées; 2.100 maisons inondées et endommagées. Les dégâts matériels de cette province sont estimés à 864 milliards de dongs.



Au cours de ces huit derniers, les catastrophes naturelles ont causé dans le pays 75 morts et disparus, 77 blessés; 685 maisons effondrées, emportées; plus de 19.000 maisons endommagées; 30.000 hectares de rizières et 6.800 hectares d'autres cultures endommagés. Les pertes totales ont été estimées à 2,2 billions de dongs. -CPV/VNA