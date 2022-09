Cérémonie marquant la création et le lancement du BLO de Gia Lai. Photo: baogialai



Gia Lai (VNA) - La Police de la province de Gia Lai (Hauts-Plateaux du Centre) a annoncé jeudi 8 septembre la décision du Comité populaire provincial sur la création et le lancement du Bureau provincial de liaison pour la prévention et la lutte contre la drogue et la criminalité transfrontalière (BLO de Gia Lai).

La permanence du Bureau est situé à la Police des enquêtes sur la criminalité liée à la drogue.

La fondation du BLO de Gia Lai est très importante, en tant que canal d'échange d'informations. Il permettra de renforcer la coopération entre les organes compétents de Gia Lai et du Cambodge dans la prévention et la lutte contre la drogue et la criminalité.

Gia Lai a une ligne frontalière terrestre de près de 90 km avec la province cambodgienne de Ratanakiri, et la porte frontalière internationale de Lê Thanh.

Il s’agit du 23e bureau de ce genre au Vietnam, soutenu par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le premier bureau a été établi à Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord).-VNA