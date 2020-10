La zone du Grand Prix de Formule 1 à Hanoï. Photo: VGPC



Hanoï (VNA) - Le Grand Prix de Formule 1 (F1) du Vietnam est officiellement annulé en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, selon les organisateurs de l'événement.



La décision est intervenue à la suite de discussions entre le Comité populaire de Hanoï, la Sarl Vietnamese Motorsports Association (VMA) et la Sarl Vietnam Grand Prix (VGPC) avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formula One Group.



A ce jour, la pandémie de coronavirus a forcé l'annulation de 13 courses de F1 dans le monde, y compris en Australie, en Chine, aux Pays-Bas, à Monaco, en Azerbaïdjan, au Canada, en France, à Singapour, au Japon, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et au Vietnam.



La VGPC effectuera les remboursements à tous les gens qui ont acheté les billets pour le Grand Prix du Vietnam. -VNA