Hanoï (VNA) - Trente entreprises à impact social (SIB) exceptionnelles participant au programme de relance après le COVID-19 2023 ont été annoncées le 3 août par l'Agence de développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, le ministère canadien des Affaires mondiales et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les gagnants suivront une formation intensive et recevront chacun 100 millions de dongs (plus de 4.000 dollars) pour réformer leurs modèles commerciaux et leurs produits, et participer activement à l'écosystème de SIB en fort développement.

Le programme fait partie du projet "Tirer parti de l'écosystème d'affaires à impact social du Vietnam en réponse au COVID-19" ( ISEE-COVID ) qui fournit un soutien technique et financier au SIB avec des modèles commerciaux réalisables et des impacts significatifs sur l'agriculture, le tourisme, l'éducation et les soins de santé.

Les 30 ont été sélectionnées parmi 239 entreprises, dont plus des deux tiers ont placé les femmes au centre.

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Duy Dong, a souligné lors de l'événement que le programme de soutien 2021 était efficace car il a aidé 31 SIB à définir leurs stratégies commerciales intégrées aux facteurs de développement durable tels que l'environnement, la réponse au changement climatique et le bien-être social.

Notamment, le chiffre d'affaires de tous les 31 s'est redressé et a augmenté à partir de 2021, a déclaré le responsable.

L'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a salué le rôle du SIB dans la réduction des écarts sociaux et des problèmes environnementaux, et dans la création d'impacts positifs au Vietnam. apprécié les efforts dévoués des SIB qui jouent un rôle important dans la réduction des écarts sociaux et environnementaux, créant ainsi un impact positif au Vietnam.

La représentante résidente en chef du PNUD au Vietnam, Mme Ramla Khalidi, a félicité les SIB sélectionnées, espérant qu'elles profiteront pleinement du programme pour développer et améliorer leurs produits et services.

Les entreprises soutenues par le projet devraient devenir les principaux acteurs de la construction et du développement de l'écosystème ISEE-COVID. -VNA