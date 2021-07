Un Varan du Bengale.



Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire provincial de Dak Nong, Ho Van Muoi, a signé une décision pour sanctionner administrativement deux personnes pour achat illégal de produits forestiers et détention d'animaux en captivité.



Selon le bureau du Comité populaire provincial, le total des amendes pour ces deux affaires s'élève à plus d'un milliard de dongs.



La première affaire concerne Nguyen Thi Hue (49 ans, vivant dans la commune de Dak Nang, district de Krong No). Elle a été sanctionnée à hauteur de 725 millions de dongs pour achat illégal de produits forestiers et détention d'animaux en captivité.



L’autre affaire implique Pham Thi Truong (34 ans, vivant dans la commune de Dak Nang, district de Krong No), qui doit payer une amende de 285 millions de dongs pour achat illégal de produits forestiers.



Nguyen Thi Hue avait acheté et enfermé illégalement six Varans du Bengale, une espèce de sauriens de la famille des Varanidae. Pham Thi Truong avait acheté deux Varans du Bengale, dont un était mort. En plus des sanctions administratives, le Comité populaire provincial de Dak Nong a confisqué les animaux.



Le Varan du Bengale est une espèce menacée d'extinction. Il est strictement interdit de l’exploiter et de l’utiliser à des fins commerciales. -VNA